Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юрзинов-старший: этот сезон НХЛ стал блестящим для хоккейной системы СКА

Юрзинов-старший: этот сезон НХЛ стал блестящим для хоккейной системы СКА
Комментарии

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов-старший высказался о бывших игроках СКА, выступающих в НХЛ.

– Кого лично вы отмечали для себя в этом плей-офф НХЛ?
– Скажу так: в целом этот сезон НХЛ стал блестящим для хоккейной системы СКА, которая создавалась все последние годы и к которой мне в скромной роли консультанта посчастливилось прикоснуться. Начнём с защитника Александра Никишина. Уже в свой дебютный сезон он уверенно вошёл в чемпионскую команду, в которой у игроков каждый маневр отработан и в которую просто так не запускают. Это говорит о базовом уровне мастерства Никишина. О том, что в СКА его подготовили играть на самом высшем уровне НХЛ.

С огромным интересом следил за полуфинальной дуэлью Никишина с ещё одной воспитанной в СКА звездой – форвардом «Монреаля» Иваном Демидовым. Этот молодой человек с листа тоже стал лидером одного из сильнейших клубов НХЛ. А его игровой наглости, интеллекту позавидуют все форварды «Монреаля». Пример Демидова подтверждает, что система подготовки в СКА была налажена до малейшей детали и давала результат. Вплоть до того, что её выпускники правильно выбирали даже время отъезда за океан – никто не попадал и тем более не пропадал в низших лигах.

Не все в России верили в другого армейца Санкт-Петербурга – Марата Хуснутдинова, но этот плей-офф в «Бостоне» он начинал в общем-то первым центрфорвардом команды. А как уверенно провёл дебютный чемпионат в «Нью-Джерси» Арсений Грицюк. Плюс не забывайте о Ярославе Аскарове из «Сан-Хосе» и Захаре Бардакове из «Колорадо». Вот что такое системная работа – на будущее всего нашего хоккея! — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.ru.

Материалы по теме
Видео
Финский и канадский хоккеисты «Каролины» подпевали российскую песню в машине Никишина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android