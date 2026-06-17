Юрзинов-старший: этот сезон НХЛ стал блестящим для хоккейной системы СКА

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов-старший высказался о бывших игроках СКА, выступающих в НХЛ.

– Кого лично вы отмечали для себя в этом плей-офф НХЛ?

– Скажу так: в целом этот сезон НХЛ стал блестящим для хоккейной системы СКА, которая создавалась все последние годы и к которой мне в скромной роли консультанта посчастливилось прикоснуться. Начнём с защитника Александра Никишина. Уже в свой дебютный сезон он уверенно вошёл в чемпионскую команду, в которой у игроков каждый маневр отработан и в которую просто так не запускают. Это говорит о базовом уровне мастерства Никишина. О том, что в СКА его подготовили играть на самом высшем уровне НХЛ.

С огромным интересом следил за полуфинальной дуэлью Никишина с ещё одной воспитанной в СКА звездой – форвардом «Монреаля» Иваном Демидовым. Этот молодой человек с листа тоже стал лидером одного из сильнейших клубов НХЛ. А его игровой наглости, интеллекту позавидуют все форварды «Монреаля». Пример Демидова подтверждает, что система подготовки в СКА была налажена до малейшей детали и давала результат. Вплоть до того, что её выпускники правильно выбирали даже время отъезда за океан – никто не попадал и тем более не пропадал в низших лигах.

Не все в России верили в другого армейца Санкт-Петербурга – Марата Хуснутдинова, но этот плей-офф в «Бостоне» он начинал в общем-то первым центрфорвардом команды. А как уверенно провёл дебютный чемпионат в «Нью-Джерси» Арсений Грицюк. Плюс не забывайте о Ярославе Аскарове из «Сан-Хосе» и Захаре Бардакове из «Колорадо». Вот что такое системная работа – на будущее всего нашего хоккея! — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.ru.