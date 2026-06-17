Финальная серия Кубка Стэнли — 2026 стала самой просматриваемой в США за последние 7 лет

Финальная серия Кубка Стэнли — 2026 стала самой просматриваемой в США за последние семь лет, сообщает The Hollywood Reporter. Плей-офф-2026 в среднем собрали 2,2 млн зрителей на каналах ESPN, что на 127% больше, чем в 2025 году, и на 19% больше, чем в 2024 году.

Средняя телеаудитория матчей между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» (4-2 в серии) составила 5,2 млн зрителей. Это лучший результат со времён финала-2019, тогда «Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в серии из семи матчей.

Шестой матч на национальном канале ABC в этом году смотрели 5,9 млн зрителей. Пик аудитории составил 7,2 млн человек в последние минуты встречи.