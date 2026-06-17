Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо признан лучшим игроком Финляндии в прошедшем сезоне, сообщает пресс-служба финской федерации хоккея. Эта награда, вручаемая ежегодно, отмечает достижения игроков как в клубных, так и в национальных командах.

Следующие игроки были признаны лучшими в молодёжных национальных командах:

— Премия Олли Йокинена (лучший игрок молодежной сборной до 20 лет): Арон Кивихарью;

— Премия Микко Койву (лучший игрок молодежной сборной до 18 лет): Максим Сааримяки.

В прошедшем сезоне Ахо стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины». На Олимпиаде в Милане хоккеист в составе сборной Финляндии выиграл бронзовые медали.