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Себастьян Ахо признан лучшим игроком Финляндии в прошедшем сезоне

Себастьян Ахо признан лучшим игроком Финляндии в прошедшем сезоне
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо признан лучшим игроком Финляндии в прошедшем сезоне, сообщает пресс-служба финской федерации хоккея. Эта награда, вручаемая ежегодно, отмечает достижения игроков как в клубных, так и в национальных командах.

Следующие игроки были признаны лучшими в молодёжных национальных командах:
— Премия Олли Йокинена (лучший игрок молодежной сборной до 20 лет): Арон Кивихарью;
— Премия Микко Койву (лучший игрок молодежной сборной до 18 лет): Максим Сааримяки.

В прошедшем сезоне Ахо стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины». На Олимпиаде в Милане хоккеист в составе сборной Финляндии выиграл бронзовые медали.

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