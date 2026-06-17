Вячеслав Козлов вошёл в тренерский штаб «Шанхайских Драконов»

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» подписал контракт сроком на два года с тренером Вячеславом Козловым. Специалист будет отвечать за работу с нападающими.

За карьеру игрока Вячеслав Козлов дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998), также два раза выигрывал Кубок Гагарина (2011, 2012).

В КХЛ Вячеслав Анатольевич работал тренером в «Спартаке», «Авангарде», «Куньлунь Ред Стар» и московском «Динамо». Возглавлял «Химик» (ВХЛ), а также московское «Динамо». В середине прошлого регулярного сезона Козлов стал главным тренером бело-голубых. В плей-офф «Динамо» в первом раунде уступило минским одноклубникам в четырёх матчах.