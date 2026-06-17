«Это русофобия и уродство». Фетисов — о неупоминании россиян из «Каролины» в тексте ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о том, что в статье на сайте Международной федерации хоккея о победе «Каролины Харрикейнз» в Кубке Стэнли не были упомянуты российские игроки команды — вратарь Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников.

«Ребята молодцы, они там состоялись. Приятно, что на Кубке Стэнли с каждым годом появляются фамилии наших ребят. Они большие молодцы. Что касается неупоминания наших хоккеистов на сайте ИИХФ, то это уродство, других слов нет. Это русофобия, которая там присутствует, даже не понимаю, как это возможно у международной федерации, которая отвечает за развитие хоккея. Не отмечать тех, кто выиграл, не упоминать в информационных историях.

Вселяет определённый посыл, что они издеваются над нами, нашими хоккеистами, нашим хоккеем. Совсем запредельная история какая-то. Они скоро будут просить, наверное, чтобы стирали имена российских хоккеистов, хотя это не их соревнование», – цитирует Фетисова ТАСС.