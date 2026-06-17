Объявлен расширенный состав на «Матч года» с участием российских хоккеистов КХЛ и НХЛ. В расширенный состав участников вошли 49 хоккеистов. Среди них — 26 игроков из клубов Национальной хоккейной лиги и 23 представителя Континентальной хоккейной лиги. «Матч года» пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Окончательные составы команд, формат матча и дополнительная программа мероприятия будут объявлены позднее.

Расширенный состав «Матча года 2026»:

Вратари: Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Андрей Василевский («Тампа Бэй Лайтнинг»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Шаркс»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Никита Серебряков («Авангард»); Максим Дорожко («Амур»);

Защитники: Владислав Гавриков («Нью-Йорк Рейнджерс»), Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»), Илья Любушкин («Даллас Старз»), Михаил Сергачёв («Юта Маммот»), Дмирий Орлов (Сан-Хосе Шаркс»), Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Дмитрий Симашев («Юта Маммот»), Павел Минтюков («Анахайм Дакс»), Никита Лямкин («Ак Барс), Григорий Дронов («Трактор»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Егор Яковлев («Металлург»); Александр Никишин («Каролина Харикейнс»);

Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес Кингз»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерс»), Владимир Ткачёв («Металлург»), Вадим Шипачёв («Салават Юлаев»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»), Дмитрий Силантьев (Металлург), Дмитрий Яшкин, Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), Артем Галимов («Ак Барс»), Виталий Кравцов («Трактор»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Константин Окулов («Авангард»), Марат Хуснутдинов («Бостон Брюинз»), Николай Голдобин (СКА), Михаил Мальцев («Спартак»), Александр Барабанов, Егор Сурин («Локомотив»), Максим Шалунов («Локомотив»), Алексей Протас («Вашингтон Кэпиталс»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз»); Валерий Ничушкин («Колорадо Эвэланш», Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Александр Радулов («Локомотив»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнс»).