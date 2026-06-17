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Алексей Бадюков назначен спортивным директором и генменеджером московского «Динамо»

Алексей Бадюков назначен спортивным директором и генменеджером московского «Динамо»
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Алексей Бадюков стал спортивным директором московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Во время игровой карьеры Алексей Викторович выступал за московское «Динамо» на протяжении четырёх сезонов, стал финалистом Кубка России. В составе других команд дважды становился обладателем Кубка Гагарина и обладателем Кубка европейских чемпионов.

По завершении игровой карьеры стал хоккейным экспертом на телевидении. В сезоне-2018/2019 Бадюков занимал должность руководителя селекционной службы клуба. С июня 2021 года до июля 2025 года был заместителем генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциям.

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