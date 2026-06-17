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«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Семёном Тереховым

«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Семёном Тереховым
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«Ак Барс» продлил контракт с 24-летним нападающим Семёном Тереховым. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «барсов» 17 матчей и набрал 6 (4+2) очков. За основную команду Терехов дебютировал в сезоне-2022/2023, с того момента он отыграл в КХЛ 86 встреч и набрал 19 (12+7) очков.

В прошлом сезоне казанский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из шести матчей. Ранее «Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным и его помощником Денисом Ячменёвым.

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