«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Семёном Тереховым

«Ак Барс» продлил контракт с 24-летним нападающим Семёном Тереховым. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «барсов» 17 матчей и набрал 6 (4+2) очков. За основную команду Терехов дебютировал в сезоне-2022/2023, с того момента он отыграл в КХЛ 86 встреч и набрал 19 (12+7) очков.

В прошлом сезоне казанский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из шести матчей. Ранее «Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным и его помощником Денисом Ячменёвым.