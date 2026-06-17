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Роман Ротенберг рассказал, собирается ли он вернуться к тренерской работе в клубе КХЛ

Роман Ротенберг рассказал, собирается ли он вернуться к тренерской работе в клубе КХЛ
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, комментируя свое будущее в тренерской карьере, отметил, что все решения будут приниматься с учётом интересов сборной России. До июня 2025 года Ротенберг работал главным тренером петербургского СКА, откуда ушел после сезона-2024/2025, в котором команда вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина после первого раунда, уступив московскому «Динамо» (2-4).

«Все решения будут приниматься с учетом интересов сборной России», — цитируют Ротенберга «РИА Новости».

Лучшим результатом для Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА в 2022 и в 2023 годах.

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