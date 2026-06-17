В «Торонто Мэйпл Лифс» назвали имя нового главного тренера

Пресс-служба «Торонто Мэйпл Лифс» сообщила, что новым главным тренером команды стал Джим Хиллер. Напомним, в марте 2026 года специалист был уволен с поста главного тренера «Лос-Анджелес Кингз».

Хиллер стал 41-м главным тренером в истории «Мэйпл Лифс» с момента основания команды в 1917 году.

«Джим — опытный тренер, прекрасно понимающий, что нужно для победы в современной НХЛ. Он работал с успешными командами на протяжении своей карьеры, хорошо ладит с игроками и демонстрирует чёткий подход на тренерском посту. Считаем, что он подходящий человек, чтобы возглавить нашу команду и помочь нам достичь целей», — заявил генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка.

«Невероятно рад возможности вернуться в Торонто и возглавить «Мэйпл Лифс». Это особенная организация с великолепными игроками, преданными болельщиками и высокими ожиданиями. С нетерпением жду начала работы с нашими игроками и персоналом и готов сделать всё возможное, чтобы помочь этой команде полностью раскрыть свой потенциал», — заявил Хиллер.

До прихода в «Лос-Анджелес Кингз» Хиллер работал помощником тренера в «Нью-Йорк Айлендерс» с сезона-2019/2020 по сезон-2021/2022 и в «Торонто Мэйпл Лифс» с сезона-2015/2016 по сезон-2018/2019. За четыре сезона в «Торонто» клуб со специалистом трижды принимал участие в борьбе за Кубок Стэнли.