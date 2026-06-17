«Шанхайские Драконы» подписали контракт с американским тренером Троем Уордом

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» подписал контракт сроком на один год с американским тренером Троем Уордом, который будет отвечать за работу с защитниками. Об этом сообщает пресс-служба китайской команды.

За 40-летнюю тренерскую карьеру Уорд поработал в различных североамериканских лигах, включая АХЛ и НХЛ. Сезон-2025/2026 специалист провёл в NCAA главным тренером команды Minnesota State University.

В сезоне-2000/2001 Уорд признавался тренером года в ECHL. В 2023 году со сборной США он брал бронзу Мемориала Глинки/Гретцки. Два последних сезона его команда становилась победителем регулярного чемпионата и чемпионом NCAA (Central Collegiate Hockey Association).