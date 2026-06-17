«Ничего страшного, у нас есть свой Кубок Гагарина». Черкас — о запрете привоза в Россию КС

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о том факте, что российским хоккеистам «Каролины Харрикейнз» не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию. Ранее «ураганы» победили «Вегас Голден Найтс» в финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 4-2.

«Честно говоря, спокойно реагирую, что Кубка Стэнли не будет в России. Главное, что есть обладатели, а то, что его не будет в нашей стране – ничего страшного. У нас есть свой Кубок Гагарина. И молодые мальчишки стремятся в клубы КХЛ, чтобы выиграть именно его», — цитирует Черкаса Vprognoze.

В составе «Харрикейнз» обладателями Кубка Стэнли стали три российских игрока — вратарь Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.