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«Ничего страшного, у нас есть свой Кубок Гагарина». Черкас — о запрете привоза в Россию КС

«Ничего страшного, у нас есть свой Кубок Гагарина». Черкас — о запрете привоза в Россию КС
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Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о том факте, что российским хоккеистам «Каролины Харрикейнз» не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию. Ранее «ураганы» победили «Вегас Голден Найтс» в финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 4-2.

«Честно говоря, спокойно реагирую, что Кубка Стэнли не будет в России. Главное, что есть обладатели, а то, что его не будет в нашей стране – ничего страшного. У нас есть свой Кубок Гагарина. И молодые мальчишки стремятся в клубы КХЛ, чтобы выиграть именно его», — цитирует Черкаса Vprognoze.

В составе «Харрикейнз» обладателями Кубка Стэнли стали три российских игрока — вратарь Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.

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