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Нападающий «Локомотива» Даниил Тесанов принял контрактное предложение «Трактора»

Нападающий «Локомотива» Даниил Тесанов принял контрактное предложение «Трактора»
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Нападающий «Локомотива» Даниил Тесанов, находящийся в статусе ограниченно свободного агента (ОСА), принял контрактное предложение «Трактора». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, хоккеисты со статусом ОСА имеют право принимать предложения от сторонних команд до 20 июня включительно. Если игрок принимает предложение другого клуба, его прежняя команда имеет право повторить это предложение (сохранив хоккеиста у себя) либо отказаться, получив денежную компенсацию или права за переход в другую команду.

24-летний форвард в минувшей регулярке провёл три матча, в которых очков не набрал. Всего на его счету в КХЛ 188 матчей и 38 (18+20) очков.

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