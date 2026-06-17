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«Минск абсолютно готов к этому». Экс-капитан «Динамо» Обшут — о Матче звёзд в Беларуси

«Минск абсолютно готов к этому». Экс-капитан «Динамо» Обшут — о Матче звёзд в Беларуси
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Бывший капитан минского «Динамо» Ярослав Обшут вспомнил проведение Матча звёзд КХЛ в 2010 году и поделился ожиданиями от предстоящей Фонбет Недели звёзд хоккея — 2027 в столице Беларуси.

Матч звёзд КХЛ в 2010 году проходил в Минске. Какие моменты из звёздного поединка остались у вас в памяти?
– Атмосфера на «Минск-Арене» на самом деле была невероятной. Минск всегда был по-настоящему хоккейным городом, болельщики сказочно поддерживали своих любимых игроков во время Матча звёзд. Нельзя не вспомнить звёздных игроков в лице Уэйна Гретцки и Яромира Ягра, которые сделали атмосферу ещё более запоминающейся. Трибуны «Минск-Арены» были полны энергии и поддержки на протяжении всего мероприятия, и можно было ощутить, насколько город был горд принять Матч звёзд.

– Как вы считаете, насколько Минск готов к тому, чтобы вновь провести такое масштабное мероприятие, как Матч звёзд КХЛ?
– Город абсолютно готов к этому. Минск уже доказал, что может на самом высоком уровне организовать ведущие хоккейные мероприятия. Есть вся инфраструктура, преданные болельщики, да и в целом люди не только в Минске, но и в Беларуси любят хоккей. Уверен, лига, игроки и болельщики насладятся мероприятием в 2027 году, — цитирует Обшута сайт Hockey.by.

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Новости. Хоккей
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