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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко покинул клуб

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко покинул клуб
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Как стало известно «Чемпионату», генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко покинул клуб в связи с истечением контракта. Белорусский функционер был назначен на эту должность 13 июня 2023 года.

В сезоне-2025/2026 «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и в первом раунде Кубка Гагарина уступило минскому «Динамо» со счётом 0-4 в серии.

В апреле новым главным тренером московской команды стал Леонид Тамбиев, сменивший на данном посту Вячеслава Козлова.

Напомним, сегодня, 17 июня, стало известно, что Алексей Бадюков стал спортивным директором московского «Динамо».

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