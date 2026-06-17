Как стало известно «Чемпионату», генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко покинул клуб в связи с истечением контракта. Белорусский функционер был назначен на эту должность 13 июня 2023 года.

В сезоне-2025/2026 «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и в первом раунде Кубка Гагарина уступило минскому «Динамо» со счётом 0-4 в серии.

В апреле новым главным тренером московской команды стал Леонид Тамбиев, сменивший на данном посту Вячеслава Козлова.

Напомним, сегодня, 17 июня, стало известно, что Алексей Бадюков стал спортивным директором московского «Динамо».