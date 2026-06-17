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«Лавры отдам тренерскому штабу во главе с Ротенбергом». Юрзинов-старший — о работе в СКА

«Лавры отдам тренерскому штабу во главе с Ротенбергом». Юрзинов-старший — о работе в СКА
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Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший прокомментировал работу в санкт-петербургском СКА.

«Ребята, моя роль в этой системе была минимальной. Все лавры отдам тренерскому штабу СКА во главе с Романом Ротенбергом. Он никогда не ограничивался первой командой и её звёздами — шёл постоянный контроль команд ВХЛ и МХЛ, хоккейного города, всей системы в целом. Ежедневный контроль и ежечасный.

Вот мы хвалим сегодня энхаэловский дебют воспитанников СКА. Но ведь главное — не внешний фронт, а внутренний. И именно на нём системность работы вертикали спасла сезон основной команды, когда у легионеров и ветеранов не всё получалось — и была запущена молодая кровь из ВХЛ и МХЛ.

Со всей уверенностью вам скажу, что если бы в последние годы в Санкт-Петербурге не уделялось такого внимания молодёжи, нынешний сезон СКА мог пойти по другому, более драматичному сценарию — даже без первого раунда плей-офф», — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

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