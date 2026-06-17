Лукашенко — о Квартальнове: тренер должен был подвести команду к плей-офф, она провалилась

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о решении минского «Динамо» не продлевать контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

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«Все «ах» и «ох» про тренера начинают говорить. Мол, команда хорошо играла, неоправданно не перезаключили контракт с главным тренером. Не знаю, какой тренер Дмитрий Квартальнов. Ничего плохого о нём не могу сказать. Но тренер должен был подвести команду к плей-офф как положено. И чтобы она не провалилась. А она провалилась в Кубке Гагарина. При этом не только потому, что «Ак Барс» был хорош. Не зацепились за свою игру, играли безвольно.

Поэтому не надо стенаний, что мы не заключили контракт [c Квартальновым]. Нужен продвинутый и толковый тренер, о чём сказано председателю наблюдательного совета. Требуется авторитет! И я не про раздевалку, а то говорят, дескать, Стась там авторитет в раздевалке. Он на площадке должен быть!» — приводит слова Лукашенко «Пул Первого».