Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Денис Венгрыжановский продлил контракт с «Сочи»

Нападающий Денис Венгрыжановский продлил контракт с «Сочи»
Комментарии

Нападающий Денис Венгрыжановский продлил контракт с «Сочи». Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Узнать!

Для Дениса это будет третий сезон в «Сочи». В прошедшем сезоне нападающий сыграл в 40 матчах и набрал 11 (9+2) очков. Всего в КХЛ Венгрыжановский провёл 191 игру и набрал 52 (27+25) очка.

ХК «Сочи» завершил регулярный сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 68 встречах.

Ранее «Сочи» обменял права на вратаря Илью Самсонова в «Металлург» на денежную компенсацию.

Материалы по теме
Официально
ХК «Сочи» обменял права на вратаря Илью Самсонова в «Металлург»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android