Нападающий Денис Венгрыжановский продлил контракт с «Сочи». Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Для Дениса это будет третий сезон в «Сочи». В прошедшем сезоне нападающий сыграл в 40 матчах и набрал 11 (9+2) очков. Всего в КХЛ Венгрыжановский провёл 191 игру и набрал 52 (27+25) очка.

ХК «Сочи» завершил регулярный сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 68 встречах.

Ранее «Сочи» обменял права на вратаря Илью Самсонова в «Металлург» на денежную компенсацию.