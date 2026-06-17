«Тампа-Бэй Лайтнинг» поздравила Никиту Кучерова с днём рождения

Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей странице в социальной сети Х поздравила российского форварда Никиту Кучерова с днём рождения. Сегодня, 17 июня, нападающему исполнилось 33 года.

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Фото: «Тампа-Бэй Лайтнинг»

В завершившемся регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и вошёл в число лучших бомбардиров лиги.

12 июня 2026 года Никита Кучеров был признан самым ценным игроком сезона НХЛ и стал обладателем «Харт Трофи». В борьбе за престижный трофей он опередил форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и лидера «Колорадо» Натана Маккиннона. Отметим, для 32-летнего нападающего это уже второй «Харт Трофи» в карьере.