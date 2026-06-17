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Крикунов: американцы воюют по всему миру, но что-то их пока никто не отстранил

Крикунов: американцы воюют по всему миру, но что-то их пока никто не отстранил
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на продление отстранения команды России от международных турниров.

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«Безусловно, очередное отстранение российских сборных от международных форумов — это бред и дискриминация. Американцы воюют по всему миру, но что-то их пока никто не отстранил. Абсолютно то же самое могу сказать про Израиль, который постоянно участвует в военных конфликтах, которым разные люди дают разные оценки, но сборные этой страны участвуют во всех международных форумах», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Ранее дисциплинарный орган ИИХФ аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027. В Федерации хоккея России пояснили, что это не означает моментального возвращения отечественных команд на турниры. Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и вновь обсудить этот вопрос.

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