«Воспитываются конкурентоспособные кадры». Черкас — о победе россиян в Кубке Стэнли

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о победе «Каролины Харрикейнз» в финале Кубка Стэнли — 2026 над «Вегас Голден Найтс» (4-2). В составе «ураганов» выступают Пётр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников.

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«Конечно, это отличная новость. Очень рад за наших парней, которые представляют российский хоккей. Тот же Никишин долго играл в СКА, раскрылся там, был ведущим защитником. Большой респект и поздравления ребятам.

Это ещё раз доказывает, несмотря на то, что мы не участвуем в международных соревнованиях, идёт работа и воспитываются конкурентоспособные кадры», — приводит слова Черкаса Vprognoze.