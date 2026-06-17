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Райан Крэйг стал новым главным тренером «Вегас Голден Найтс»

Райан Крэйг стал новым главным тренером «Вегас Голден Найтс»
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Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон объявил о назначении Райана Крэйга главным тренером команды. Крэйг станет пятым главным тренером в истории «Вегаса». Об этом сообщает пресс-служба «золотых рыцарей».

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44-летний Крэйг последние три сезона проработал главным тренером фарм-клуба в Американской хоккейной лиге, команды «Хендерсон Сильвер Найтс». До того, как стать главным тренером в «Хендерсоне», Крэйг шесть сезонов, с 2017-го по 2023-й, работал помощником тренера в «Голден Найтс». Он стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.

Ранее Келли Маккриммон объявил, что Джон Торторелла не вернётся в тренерский штаб команды в следующем сезоне.

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