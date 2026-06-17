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«В этот раз не смог сдержаться». Харт — о слезах после поражения в финале Кубка Стэнли

«В этот раз не смог сдержаться». Харт — о слезах после поражения в финале Кубка Стэнли
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Вратарь «Вегас Голден Найтс» Картер Харт рассказал, почему заплакал после поражения от «Каролины Харрикейнз» (2-4 в серии) в финальной серии Кубка Стэнли.

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«Проиграть Кубок Стэнли дома – это одно дело. Думаю, тут всё вместе: вся та работа, которую мы проделали как команда в течение всего сезона. Подойти так близко к победе и уступить — эмоции просто выплёскиваются. Я не слишком эмоциональный человек, но в этот раз не смог сдержаться», — приводит слова Картера Харта Sportskeeda.

Ранее генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон объявил о назначении Райана Крэйга главным тренером команды.

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