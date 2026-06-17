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Кожевников: Скудра пришёл в «Спартак» не делать команду, а помогать Жамнову

Кожевников: Скудра пришёл в «Спартак» не делать команду, а помогать Жамнову
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал приход в тренерский штаб московского «Спартака» Петериса Скудры, который будет помогать главному тренеру Алексею Жамнову.

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— Скудра, помимо крылатых высказываний, известен любовью к достаточно строгому стилю хоккея. Нет ли ощущения, что Петерис не подходит Жамнову?
— Скудра пришёл не команду делать, а помогать Жамнову. Посмотрим, что у них получится. Могу пожелать ему только удачи. Всё познаётся в сравнении, но пока сравнивать не с чем. Выводы будем делать по ходу сезона, — приводит слова Кожевникова «Матч ТВ».

Ранее бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал приглашение в тренерский штаб «Спартака» Скудры и Евгения Корешкова.

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