Генеральный менеджер «Вегаса» заявил, что Торторелла был готов продолжать работать в клубе

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон заявил, что руководство команды сделало выбор в пользу Райана Крэйга, а не Джона Торторелла на посту главного тренера клуба.

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«Джон выразил желание продолжать тренировать команду, но мы решили предоставить эту возможность Райану Крэйгу», — приводит слова Маккриммона издание SinBin.vegas на своей странице в социальной сети Х.

44-летний Крэйг последние три сезона проработал главным тренером фарм-клуба в Американской хоккейной лиге, команды «Хендерсон Сильвер Найтс». До того, как стать главным тренером в «Хендерсоне», Крэйг шесть сезонов, с 2017-го по 2023-й, работал помощником тренера в «Голден Найтс». Он стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.