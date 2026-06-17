Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генеральный менеджер «Вегаса» заявил, что Торторелла был готов продолжать работать в клубе

Генеральный менеджер «Вегаса» заявил, что Торторелла был готов продолжать работать в клубе
Комментарии

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон заявил, что руководство команды сделало выбор в пользу Райана Крэйга, а не Джона Торторелла на посту главного тренера клуба.

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Узнать!

«Джон выразил желание продолжать тренировать команду, но мы решили предоставить эту возможность Райану Крэйгу», — приводит слова Маккриммона издание SinBin.vegas на своей странице в социальной сети Х.

44-летний Крэйг последние три сезона проработал главным тренером фарм-клуба в Американской хоккейной лиге, команды «Хендерсон Сильвер Найтс». До того, как стать главным тренером в «Хендерсоне», Крэйг шесть сезонов, с 2017-го по 2023-й, работал помощником тренера в «Голден Найтс». Он стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.

Материалы по теме
Официально
Райан Крэйг стал новым главным тренером «Вегас Голден Найтс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android