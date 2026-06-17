Владимир Крикунов: Канцеров правильно поехал в НХЛ, он созрел

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал переход нападающего Романа Канцерова в «Чикаго Блэкхоукс».

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«Хороший и молодой парень. Он играет в зрелый хоккей. Правильно, что он поехал в НХЛ. Ему нужно было себя попробовать, он созрел. Слишком молодым уезжать нельзя. У тебя ещё не сформировалось мнение о хоккее, как в него играть. Есть риск попасть под влияние, когда тренер начинает давить, игроки теряются. Они пытаются угодить тренеру, действовать, как он просит, но это не всегда правильно и хорошо для молодого. А вот в возрасте Канцерова — это уже хоккеист, который имеет своё мнение, знает, что делать в той или иной ситуации. Хорошее время, чтобы уезжать», — цитирует Крикунова «Советский спорт».