«Нефтехимик» и «Челны» подписали соглашение о сотрудничестве

Хоккейные клубы «Нефтехимик» и «Челны» закрепили партнёрство официальным договором о спортивном сотрудничестве. Цель соглашения — системно развивать хоккейный резерв, выстроить единую вертикаль подготовки игроков и усилить хоккейную экосистему Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба клуба КХЛ.

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Договор предусматривает ряд ключевых направлений совместной работы:

— командирование молодых игроков и хоккеистов на двусторонних контрактах из системы «Нефтехимика» в ХК «Челны» для получения регулярной игровой практики;

— обмен тренерскими методиками и аналитическими материалами по подготовке спортсменов;

— проведение совместных тренировочных мероприятий и контрольных матчей;

— координацию работы по развитию молодёжного и детского хоккея и выстраиванию единой вертикали подготовки игроков.

Отметим, ранее «Нефтехимик» завершил спортивное сотрудничество с ХК «Ижсталь».