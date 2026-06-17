Леонид Вайсфельд ответил на вопрос, какой клуб КХЛ подошёл бы Евгению Кузнецову

Хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд высказался про возможное будущее нападающего Евгения Кузнецова.

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«Кузнецов сказал, что готов играть и в маленьких городах, и на Дальнем Востоке, какой клуб ему бы подошёл? Мне кажется, что «Нефтехимик» и «Северсталь» вполне бы подошли Евгению. Но мне кажется, что Нижнекамск всё-таки больше подходит. То, что он готов играть где угодно… Всегда говорю, что у каждого хоккеиста свои приоритеты. Причём эти приоритеты меняются со временем, в зависимости от жизненных обстоятельств. Поэтому ничего удивительного нет. Кузнецов объяснил, почему так сказал. Потому что семья остаётся в Северной Америке, дети учатся, а он будет один в России. Вполне логичное объяснение.

Почему больше подходит Нижнекамск? У Череповца очень сильный игровой уклон в одну сторону. В Нижнекамске тоже игровые аспекты во главе угла, но у них и другие аспекты тоже используются — жёсткая игра, оборона и так далее. У «Северстали» специфический хоккей. Но, как я и сказал выше, он может заиграть и там, и там. Однако я бы на месте Евгения выбрал Нижнекамск (улыбается)», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».