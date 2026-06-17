Андрей Свечников: перед каждой домашней игрой плей-офф у меня были мурашки по коже

Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о болельщиках своей команды. «Харрикейнз» одолели «Вегас Голден Найтс» в решающей серии плей-офф НХЛ со счётом 4-2 и завоевали Кубок Стэнли во второй раз в своей истории.

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств? Узнать!

«Сколько я играю здесь, восемь лет? Такое ощущение, что наша фан-база растёт с каждым годом, становится всё больше и больше. Люди следят за командой, дети начинают играть в хоккей и тоже нас поддерживают, строятся катки.

Наши фанаты — невероятные. Перед каждой домашней игрой плей-офф у меня были мурашки по коже. Даже когда только приезжаешь на матч, люди уже жарят барбекю у стадиона. За четыре часа до игры! Мне кажется, у нас самая громкая арена в НХЛ. У «Каролины» лучшие фанаты», — цитирует Свечникова Heavy.