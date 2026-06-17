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«Каролина» стала первой командой НХЛ за 41 год, кто выиграл КС с необычным показателем

«Каролина» стала первой командой НХЛ за 41 год, кто выиграл КС с необычным показателем
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«Каролина Харрикейнз» стала первой командой НХЛ за 41 год, кто выиграл Кубок Стэнли, используя в финальной серии двух стартовых голкиперов. У «ураганов» финальную серию с «Вегас Голден Найтс» (4-2) начинал вратарь Фредерик Андерсен, а закончил Брэндон Басси. Об этом сообщает журналист Уолт Рафф на своей странице в социальной сети Х.

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Кроме того, «Каролина» стала третьей командой в эпоху расширения с подобным результатом. Ранее такого добились «Эдмонтон Ойлерз» в 1984 году (Грант Фюр и Энди Муг) и «Бостон Брюинз» в 1972 году (Джерри Чиверс и Эдди Джонстон).

Ранее форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о болельщиках своей команды.

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