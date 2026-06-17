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Крикунов: Окулов играл очень сильно, но потом либо сбавил, либо я перестал следить за ним

Крикунов: Окулов играл очень сильно, но потом либо сбавил, либо я перестал следить за ним
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре нападающего омского «Авангарда» Константина Окулова.

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«В одно время он играл очень сильно. Но потом либо он сбавил, либо я перестал следить за ним внимательно. Но в своё время был хорош. Мне нравился. Дальше он выпал из поля зрения. Но ещё может играть и играть. 31 год — это не возраст по нынешним временам. Сейчас ребята все следят за собой, поэтому хоккейный век продолжается», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Ранее Константин Окулов высказался о поражении команды в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» (3-4).

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