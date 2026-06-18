«Флорида» может начать искать замену Бобровскому из-за его запросов по контракту

Издание Sportsnet.ca поделилось информацией о ситуации вокруг голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

По данным источника, клуб по-прежнему сосредоточен на переподписании контракта с вратарём Сергеем Бобровским, у которого летом истекает соглашение, однако им, возможно, придётся задуматься о возможной замене, если требования по новому контракту не снизятся.

По некоторым данным, он запрашивает около $ 42 млн за шесть или семь лет. В сентябре Бобровскому исполнится 38 лет.

Этим летом у Бобровского заканчивается контракт с «Флоридой» с зарплатой $ 10 млн в год, подписанный в 2019 году. В минувшем регулярном чемпионате Бобровский провёл 52 матча и одержал 27 побед при коэффициенте надёжности 3,07 и 87,7% отражённых бросков. Сергей вместе с «Пантерз» взял два Кубка Стэнли – в 2024 и 2025 годах.