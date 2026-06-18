Sportsnet раскрыл подробности о возможном будущем тренера Карбери в «Вашингтоне»

«Вашингтон Кэпиталз» согласовал новый долгосрочный контракт с 44-летним главным тренером Спенсером Карбери. Об этом сообщает Sportsnet.

По информации источника, Карбери дал согласие на пролонгацию соглашения. На данный момент у канадского специалиста остался один год по четырехлётнему контракту

Канадский наставник возглавляет «Кэпиталз» с 2023 года. В первых двух сезонах при нём команда выходила в плей-офф Кубка Стэнли. В минувшем сезоне «Вашингтон» под руководством Карбери не сумел пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Отметим, Карбери был признан лучшим тренером сезона-2024/2025 в НХЛ.