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Sportsnet раскрыл подробности о возможном будущем тренера Карбери в «Вашингтоне»

Sportsnet раскрыл подробности о возможном будущем тренера Карбери в «Вашингтоне»
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«Вашингтон Кэпиталз» согласовал новый долгосрочный контракт с 44-летним главным тренером Спенсером Карбери. Об этом сообщает Sportsnet.

По информации источника, Карбери дал согласие на пролонгацию соглашения. На данный момент у канадского специалиста остался один год по четырехлётнему контракту

Канадский наставник возглавляет «Кэпиталз» с 2023 года. В первых двух сезонах при нём команда выходила в плей-офф Кубка Стэнли. В минувшем сезоне «Вашингтон» под руководством Карбери не сумел пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Отметим, Карбери был признан лучшим тренером сезона-2024/2025 в НХЛ.

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