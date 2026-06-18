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«Адмирал» объявил о смене генерального директора клуба

«Адмирал» объявил о смене генерального директора клуба
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«Адмирал» объявил о смене генерального директора клуба. Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба пост гендиректора покинул Алексей Ан, который работал на этйо должности на протяжении пяти лет. Новым генеральным директором «Адмирала» назначен Виктор Гордиюк.

Ранее Гордиюк занимал должность генерального менеджера, а также работал директором по развитию приморского клуба и главным тренером МХК «Тайфун».

«Уважаемые болельщики! Рад заступить на пост генерального директора ХК «Адмирал». Наш клуб ждёт перезагрузка: мы меняем вектор развития и начинаем масштабную работу на перспективу. Главный акцент отныне будет сделан на молодое поколение игроков», — цитирует Гордиюка пресс-служба клуба.

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