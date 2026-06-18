«Баффало» обменял в «Сан-Хосе» защитника Майкла Кесселринга

«Сан-Хосе Шаркс» выменял 26-летнего защитника Майкла Кесселринга у «Баффало Сэйбрз». «Акулы» также получили 27-й выбор в первом раунде драфта НХЛ-2026. «Клинки» взамен получили 20-й выбор в первом раунде драфта НХЛ-2026. Кесселринг находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с зарплатой $ 1,4 млн.

В прошлом сезоне американец набрал 2 (0+2) очка при полезности «0» в 34 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл одну игру.

Кесселринг, выбранный «Эдмонтон Ойлерз» в шестом раунде (№ 164) драфта НХЛ 2018 года, набрал 55 очков (12 голов, 43 передачи) в 190 играх регулярного сезона за «Аризона Койотс», «Маммот» и «Сэйбрз».