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«Баффало» обменял в «Сан-Хосе» защитника Майкла Кесселринга

«Баффало» обменял в «Сан-Хосе» защитника Майкла Кесселринга
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«Сан-Хосе Шаркс» выменял 26-летнего защитника Майкла Кесселринга у «Баффало Сэйбрз». «Акулы» также получили 27-й выбор в первом раунде драфта НХЛ-2026. «Клинки» взамен получили 20-й выбор в первом раунде драфта НХЛ-2026. Кесселринг находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с зарплатой $ 1,4 млн.

В прошлом сезоне американец набрал 2 (0+2) очка при полезности «0» в 34 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл одну игру.

Кесселринг, выбранный «Эдмонтон Ойлерз» в шестом раунде (№ 164) драфта НХЛ 2018 года, набрал 55 очков (12 голов, 43 передачи) в 190 играх регулярного сезона за «Аризона Койотс», «Маммот» и «Сэйбрз».

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