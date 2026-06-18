Лангенбрюннер назначен специальным ассистентом генерального менеджера «Нэшвилла»

Джейми Лангенбрюннер назначен специальным ассистентом генерального менеджера «Нэшвилл Предаторз». Ранее генеральным менеджером «хищников» стал Крис Макфарленд.

Лангенбрюннер на протяжении четырёх прошлых сезонов работал в «Бостоне» на позиции ассистента генерального менеджера.

Бывший американский хоккеист провёл 18 сезонов в НХЛ, выступая за «Даллас», «Нью-Джерси» и «Сент-Луис». В его активе 663 (243+420) очка в 1109 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1999 с «Даллас Старз», 2003 с «Нью-Джерси Девилз») и серебряным призёром Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.