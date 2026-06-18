Защитник «Каролины» Миллер: жду, когда критики увидят мой чемпионский перстень

Защитник «Каролины Харрикейнз» К’Андре Миллер ответил критикам после победы с командой в Кубке Стэнли. Ранее 26-летнего американца критиковали за нестабильность игры в зоне обороны. Перед сезоном-2025/2026 «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял его в «Каролину».

«Многие списали меня со счетов. Многие говорили всякую чушь. Так что да, мне было что им доказать. С нетерпением жду, когда они увидят мой чемпионский перстень», – цитирует Миллера Sportskeeda.

Перед прошедшим сезоном защитник подписал с «ураганами» соглашение на восемь лет с кэпхитом $ 7,5 млн. В первом же сезоне он выиграл Кубок Стэнли вместе с клубом – 9 (0+9) очков в 19 играх в победном плей-офф при полезности «+12» и среднем времени на льду 24.03.