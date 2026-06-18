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Кузнецов — об Овечкине в «Вашингтоне»: он был горой за всех русских в команде

Кузнецов — об Овечкине в «Вашингтоне»: он был горой за всех русских в команде
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Бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о том, как к нему относился Александр Овечкин. Кузнецов играл за столичный клуб с 2014 по 2024 год.

«Я приехал в 21 год. В первый день он сразу взял под крыло и 10 лет нас оберегал, всех русских. Он за нас горой был всегда: на нас посмотреть криво никто не мог. Всё начиналось с мелочей: я жил у него дома, он меня кормил, помогал со всеми делами. И это не только ко мне так, а к любому русскому, который приходил в «Вашингтон», – сказал Кузнецов в новом выпуске Fontour на канале Fonbet.

Кузнецов вместе с Овечкиным стали обладателями Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году.

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