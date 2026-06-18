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Андрей Коваленко — об игре за «Каролину»: не удивлён, что Бриндамор стал большим тренером

Андрей Коваленко — об игре за «Каролину»: не удивлён, что Бриндамор стал большим тренером
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко вспомнил об игре в одном звене с нынешним главным тренером «Каролины Харрикейнз» Родом Бриндамором и оценил триумф команды в Кубке Стэнли.

«Нередко выходил с ним в одном звене — первом-втором. Бриндамор — качественный, универсальный центрфорвард, который всего добился через работу — и этого же требовал от партнёров. Честно говоря, не удивился, когда Род создал новую версию «Каролины» и стал большим тренером. Он — центральный нападающий, это амплуа позволяет глубже видеть игру. Плюс абсолютно командный человек, обладающий всеми лидерскими качествами. Отличные задатки для тренера!

Логично, что и его «Каролина» оказалась рабочей машиной, которая уверенно переехала всех соперников по плей-офф. Не припомню, чтобы в НХЛ одна команда так доминировала в плей-офф Востока, как это произошло с «Ураганами» в этом сезоне», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

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