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Россиянку Гредзен выбрали на драфте Профессиональной женской хоккейной лиги

Россиянку Гредзен выбрали на драфте Профессиональной женской хоккейной лиги
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Вратарь Дарья Гредзен стала единственной россиянкой, выбранной на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Гредзен была выбрана клубом «Миннесота». Хоккеистке 22 года, с 2019 года она выступает за красноярскую «Бирюсу», с которой в прошлом сезоне стала бронзовым призёром Женской хоккейной лиги.

Помимо Гредзен заявки на драфт подали Оксана Братищева («Сахалин»), Мария Баталова («Агидель»), Нина Пирогова («Сахалин») и Анастасия Василенко («Селятино»).

Гредзен с 10 лет играла в системе новокузнецкого «Металлурга». Всю взрослую карьеру проводит в «Бирюсе». В 2022 году дебютировала в составе женской сборной России на Олимпиаде в Пекине. В первом матче с США вышла на лёд при счёте 0:5 и сумела отстоять на «ноль».

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