Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков в межсезонье может вернуться в «Лос-Анджелес»

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков в межсезонье может вернуться в «Лос-Анджелес Кингз», сообщает инсайдер Джон Хоуэн в своём аккаунте в соцсети Х.

30-летний Гавриков в прошедшем сезоне НХЛ набрал 35 (14+21) очков в 82 играх регулярного чемпионата. Команда не смогла пробиться в плей-офф. Россиянин выступает на контракте с кэпхитом $ 7 млн за сезон. Это соглашение рассчитано до 2032 года и включает в себя полное право вето на любой переход до 2030 года.

В случае перехода в «Кингз», где Гавриков уже выступал в 2023-2025 годах, россиянин вновь объединится со своим соотечественником Артемием Панариным.