Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков в межсезонье может вернуться в «Лос-Анджелес»

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков в межсезонье может вернуться в «Лос-Анджелес»
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков в межсезонье может вернуться в «Лос-Анджелес Кингз», сообщает инсайдер Джон Хоуэн в своём аккаунте в соцсети Х.

30-летний Гавриков в прошедшем сезоне НХЛ набрал 35 (14+21) очков в 82 играх регулярного чемпионата. Команда не смогла пробиться в плей-офф. Россиянин выступает на контракте с кэпхитом $ 7 млн за сезон. Это соглашение рассчитано до 2032 года и включает в себя полное право вето на любой переход до 2030 года.

В случае перехода в «Кингз», где Гавриков уже выступал в 2023-2025 годах, россиянин вновь объединится со своим соотечественником Артемием Панариным.

Материалы по теме
Русский защитник хочет уйти из «Рейнджерс». Клуб обманул его ожидания
Русский защитник хочет уйти из «Рейнджерс». Клуб обманул его ожидания
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android