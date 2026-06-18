Воробьёв — о Никишине в «Каролине»: его роль и игровое время будут расти

Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьёв оценил вклад российского защитника Александра Никишина в победу «Каролины Харрикейнз» в Кубке Стэнли.

«Саня Никишин – классный хоккеист, очень хороший человек. Очень рад за него – немногие выигрывают Кубок Стэнли в первом же сезоне в НХЛ. Мы знаем, как Никишин умеет играть в атаке. Он доказывал это и в КХЛ, и в «Каролине». В плей-офф Саша принял другую роль – третья пара, иногда его выпускали на 12-15 минут за матч. Для игроков, которые привыкли проводить по 20-25 минут, это непросто. Что важно в такой ситуации? Тренер, который должен правильно объяснить игроку его задачи, и игрок, который согласится их выполнять. Всё остальное – уже после плей-офф.

Я вспоминаю историю Дмитрия Миронова. Он – олимпийский чемпион, участник Матча звёзд – в 1998-м перешёл в «Детройт» из «Анахайма», но в плей-офф не всегда попадал в состав. И вот его спрашивали – почему бы не пойти к тренеру и не попросить больше игрового времени? А он сказал: «Плей-офф – это не то время, когда обсуждают своё место в составе. Цель одна – Кубок».

Поверьте, когда ты после финального матча поднимаешь кубок над головой – для спортсмена это самое лучшее чувство на Земле. Твоя мечта осуществилась, ты сделал это. И тот парень, который честно выполнял свою роль и проводил в плей-офф по 10 минут, а потом победил, будет намного счастливее того, кто играл по 25, но проиграл. Если команда победила, значит, Бриндамор всё сделал правильно, а Саша выполнил то, что от него просили. Уверен, его роль и количество игрового времени в НХЛ будут расти. Он добавлял и по ходу плей-офф, использовал свой супербросок в большинстве и вообще отдал всё для победы», – цитирует Воробьёва Sports.ru.