Андрей Назаров высказался о ЧМ по футболу, сравнив с розыгрышами Кубков Гагарина и Стэнли

Известный тренер Андрей Назаров высказался о чемпионате мира по футболу, сравнив с розыгрышами Кубков Гагарина и Стэнли.

«Продолжается чемпионат мира по футболу, болельщики активно смотрят матчи, неплохих и интересных игр хватает, федеральные каналы работают хорошо. Конечно, сказывается североамериканский часовой пояс, с этим ничего не поделать. Посмотрим, как будут обстоять дела с итоговыми рейтингами. Недавно завершившиеся Кубки Юрия Гагарина и Артура Стэнли набрали сумасшедшие рейтинги и доказали свою популярность на всей планете.

Хоккей, как и футбол, имеет многомиллионную армию болельщиков. Континентальная лига развивается семимильными шагами. Идёт межсезонье, поэтому мы все ждём новых трансферов, обменов, назначений. С удовольствием будем их обсуждать. Посмотрим, каким будет новый сезон. Хотя мы знаем и даже уверены, что он получится ещё интереснее, продуктивнее и ярче предыдущего», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.