«Это стало решающим фактором». В «Вегасе» объяснили выбор нового главного тренера

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон объяснил, почему руководство команды сделало выбор в пользу Райана Крэйга в качестве нового главного тренера команды.

«Мы очень хотели дать эту возможность Райану Крэйгу, который работает в нашей организации уже девять лет. У меня есть довольно твёрдые убеждения относительно того, в каком направлении, по моему мнению, должна двигаться наша организация дальше. Райан работает в нашей организации девять лет: шесть лет в нашей команде, три года в качестве главного тренера в Хендерсоне. Он готов стать главным тренером в НХЛ, это стало решающим фактором», — приводит слова Маккриммона пресс-служба клуба.

44-летний Крэйг последние три сезона проработал главным тренером фарм-клуба в Американской хоккейной лиге, команды «Хендерсон Сильвер Найтс». До того, как стать главным тренером в «Хендерсоне», Крэйг шесть сезонов, с 2017-го по 2023-й, работал помощником тренера в «Голден Найтс». Он стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.