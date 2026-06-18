«Спартак» обменял в «Амур» двух нападающих на денежную компенсацию

ХК «Спартак» Москва оформил сделку с хабаровским «Амуром». В обмен на денежную компенсацию в «Спартак» клуб из Хабаровска получает нападающих Константина Лукина, Фёдора Храпова и права на защитника Дмитрия Костенко. Также нападающий Максим Кровяков проведёт сезон в «Амуре» на правах аренды. Генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий прокомментировал этот обмен.

«Этой сделкой мы продолжаем движение в сторону омоложения состава и привлечения молодых талантливых игроков. Это важный шаг с точки зрения стабильного развития нашей организации, при этом приглашаемые игроки по потенциалу способны заявить о себе в КХЛ уже сейчас. На наш взгляд, все трое готовы к переходу на этот уровень и для их развития очень важен новый вызов.

Найти сейчас на российском рынке молодого, перспективного, праворукого атакующего защитника — достаточно трудная задача. Но считаю, что нам это удалось. Дмитрий Костенко обладает великолепными хоккейными данными, атакующими навыками, отличным броском, и при этом ему всего 23 года. Мы рассматриваем его в качестве защитника для розыгрыша большинства. Считаем, что он способен помочь команде в атакующих действиях и стабильно набирать очки.

Фёдор Храпов обладает приличной скоростью, резкий техничный нападающий, работоспособный, может сыграть и на краю, и в центре. Тот факт, что в 21 год завоевал прочное место в основном составе в такой сильной организации, как бронзовый призёр ВХЛ, говорит о многом.

Константин Лукин — тоже очень быстрый крайний нападающий, который, на наш взгляд, способен сделать качественно новый шаг в своей карьере. Он здорово выглядел в Высшей лиге, а нам добавит глубины состава и усилит конкуренцию среди нападающих», — цитирует Точицкого пресс-служба хабаровского клуба.