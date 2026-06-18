Двукратный олимпийский чемпион назвал главное отличие между НХЛ и КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался о финальных сериях в КХЛ и НХЛ, победителями которых стали «Локомотив» и «Каролина Харрикейнз».

– Можете сравнить финалы в НХЛ и КХЛ?

– Не хотелось бы. Это две разные лиги, у которых разные возможности и разные законы функционирования. Самое главное, что в НХЛ всё очень плотно – и команд уровня «Вегаса» и «Каролины» практически вся лига, как минимум два десятка. Именно здесь – главное отличие от КХЛ, где круг фаворитов пока ограничен, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

«Локомотив» в финальной серии обыграл «Ак Барс» в шести матчах. «Каролина» в шести играх финала одолела «Вегас Голден Найтс».