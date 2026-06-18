Глава «Филадельфии»: Мичков будет в порядке, он уже засучил рукава и тренируется

Глава правления «Филадельфии Флайерз» Дэн Хилферти выразил уверенность в способности российского нападающего Матвея Мичкова повысить свою результативность в следующем сезоне в НХЛ. 21-летний россиянин набрал 51 (20+31) очко за 81 матч в регулярном чемпионате в своём втором сезоне в НХЛ.

«Когда вы думаете о Мичкове – он набрал 51 очко во время синдрома второго сезона. Люди спрашивают: будет ли Матвей в порядке? Мы считаем, что да. Он уже засучил рукава и тренируется на том уровне, который необходим на уровне НХЛ», – цитирует Хилферти The Athletic.

Мичков перешёл в «Филадельфию» в 2024 году, ранее он выступал в КХЛ за СКА и «Сочи».