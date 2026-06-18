«Торпедо» сыграет первый матч на новой арене с московским «Динамо» без зрителей

Нижегородское «Торпедо» свой первый матч на новой «Volga-Арене» проведёт с московским «Динамо» 14 августа без зрителей. Об этом сообщил председатель совета директоров нижегородского клуба Максим Гафуров. Игра с «Динамо» станет первым контрольным матчем «Торпедо» перед новым сезоном.

«Предварительно запланировано, что матч состоится на этой арене, для неё он будет тестовым. Игра будет без зрителей», — цитирует Гафурова ТАСС.

Дворец начал строиться в июле 2022 года, основные работы завершились в марте 2026 года, он вмещает 12 350 зрителей. Объект располагается рядом с футбольным стадионом клуба «Пари Нижний Новгород». Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.