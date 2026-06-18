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Генменеджер «Вегаса» высказался о репутации клуба среди болельщиков

Генменеджер «Вегаса» высказался о репутации клуба среди болельщиков
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Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон ответил на вопрос о репутации клуба. Его спросили, что он думает по поводу того, что многие воспринимают «золотых рыцарей» как ненавистный клуб.

«По мне, это зависть. Люди не хотят признавать, что мы проделываем чертовски хорошую работу. Им трудно объяснить себе, почему мы так часто побеждаем. Мы были в финале Кубка Стэнли в 2018, 2023, 2026 годах, и это были три совершенно разные команды. Это не то же самое, что три финала за четыре года, когда 90% состава остаются неизменными. Хоккеисты приезжают сюда, потому что им нравится играть в командах, которые стремятся к Кубку Стэнли. Вот как я это вижу. И я не собираюсь за это извиняться», – цитирует Маккриммона The Score.

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