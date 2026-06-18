СКА подписал контракт с нападающим Николаем Чебыкиным

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с форвардом Николаем Чебыкиным. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 28-летним нападающим рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2027/2028.

Предыдущим клубом хоккеиста была «Северсталь». В прошлом сезоне нападающий набрал 28 (8+20) очков в 52 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

Чебыкин дебютировал в КХЛ и ВХЛ – в сезоне-2016/2017. Стал обладателем Кубка Петрова – 2017 в составе балашихинского «Динамо». Летом 2017-го перебрался в Санкт-Петербург. Начал сезон в системе СКА, выступая за «СКА-Неву» и «СКА-1946», в октябре стал игроком «Динамо СПб», с которым вновь выиграл Кубок Петрова. Перешёл в «Салават Юлаев», где полтора года получал игровое время в КХЛ и ВХЛ. В декабре 2019-го был обменян в «Трактор», где также выступал и за фарм-клуб, и за главную команду. Из Челябинска переехал в Москву, играл за «Динамо» и «Спартак», вновь совмещая КХЛ и ВХЛ. Окончательно в Континентальной хоккейной лиге закрепился в сезоне 2022/23 – после перехода в «Адмирал». Провел на Дальнем Востоке полтора сезона, затем столько же отыграл за «Сочи» и «Северсталь».